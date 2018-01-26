Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1119 RUR   0.0304 GBR   2.4108 TRY   0.4524

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.51 Brent   70.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -2° 29 Янв -3° 30 Янв -3°

Финансы 26.01.2018 17:17

Проверки Минфина Азербайджана в 2017г обеспечили возмещение в госбюджет свыше 4,7 млн манатов

Проверки, проведенные Госслужбой финансового надзора Минфина Азербайджана в 2017 году, обеспечили возмещение в госбюджет средств на сумму 4 млн 755 тыс. манатов, отмечается в пресс-релизе Минфина.

Как сообщалось ранее, в 2016 году проверки Минфина обеспечили возмещение в госбюджет средств на сумму 9 млн 168,94 тыс. манатов.

«В ходе проверок Минфин выявил, что из-за нарушений требований нормативно-правовых актов, регулирующих расходы выделяемых из госбюджета средств, из бюджета были переплачены средства на сумму 7 млн 367,9 тыс. манатов. Из этих средств 4 млн 673,7 тыс. манатов было возмещено в госбюджет в период проведения проверок, еще 81,8 тыс. манатов – в начале 2018 года", - отмечается в сообщении.

В прошлом году на основании выявленных нарушений к 760 должностным лицам были применены штрафы на сумму 639 тыс. манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНФИН, ПРОВЕРКИ, ЭФФЕКТ


Похожие новости


Проверки Минфина Азербайджана в 2016г обеспечили возмещение в госбюджет свыше 9 млн манатов Минфин Азербайджана направил в Генпрокуратуру материалы по фактам присвоения госсредств на 1,6 млн манатов Проверки Минфина Азербайджана в I полугодии обеспечили возмещение в госбюджет свыше 3 млн манатов Минфин Азербайджана в 2014г оштрафовал руководящих сотрудников страховщиков почти на 6 тыс. манатов за недостатки и нарушения Глава Минфина Азербайджана утвердил правила планирования, проведения и оформления результатов контрольных мероприятий, проведенных Службой финансового надзора

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]