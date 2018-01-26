Ни одна страна не должна зависеть от единственного поставщика энергоносителей - Трамп

Одной из задач США является обеспечение энергетической безопасности всех стран мира, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Мы должны продвигать энергетическую безопасность по всему миру", - заявил он, выступая на форуме в Давосе.
По его словам, "ни одна страна не должна быть заложником единственного поставщика (энергоносителей - ИФ)", - добавил Д.Трамп.
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