Ни одна страна не должна зависеть от единственного поставщика энергоносителей - Трамп

Одной из задач США является обеспечение энергетической безопасности всех стран мира, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Мы должны продвигать энергетическую безопасность по всему миру", - заявил он, выступая на форуме в Давосе.

По его словам, "ни одна страна не должна быть заложником единственного поставщика (энергоносителей - ИФ)", - добавил Д.Трамп.