Moody`s повысило рейтинги МБА до B3

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) до B3 с Caa1, отмечается в сообщении агентства.

Агентство также повысило рейтинг базовой кредитной оценки – до caa2 с caa3, долгосрочную оценку риска контрагента – до B2(cr) с B3(cr). Прогноз по рейтингам долга – позитивный.

"Рейтинговое действие отражает завершение реструктуризации МБА и восстановление капитальных позиций банка до уровня, превышающего минимальный норматив. Кроме этого, рейтинг учитывает улучшение качество кредитного портфеля после продажи плохих активов. При этом рейтинги банка сдерживаются все еще значительной открытой валютной позицией и неопределенностью относительно будущего развития банка в сложных экономических условиях в Азербайджане", - отмечается в сообщении.

На начало 2018 года показатель адекватности капитала первого уровня составляет 20,8%.

В пресс-релизе отмечается, что открытая короткая валютная позиция составляет 3,2 млрд манатов, что в 5 раз превышает размер капитала первого уровня и это может создать для банка определенные убытки для банка в случае девальвации маната.

Агентство подчеркивает, что кредитный портфель МБА составляет 1,8 млрд манатов или 21% от общего размера активов банка на конец 2017 года.

Moody`s считает высокой потенциальную поддержку МБА со стороны правительства. "Это основано на том, что правительство контролирует 95% капитала банка", - подчеркивается в сообщении.

"Доля МБА, по-прежнему, значительная - 31% по активам", - указывает агентство.

Позитивный прогноз рейтингов отражает прогноз Moody`s дальнейшего улучшения бизнеса банка и финансовых показателей.

МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств на $3,34 млрд. В рамках реструктуризации эти обязательства были списаны, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2 млрд 265,9 млн.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов