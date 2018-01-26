Moody`s повысило рейтинги МБА до B3

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) до B3 с Caa1, отмечается в сообщении агентства.
Агентство также повысило рейтинг базовой кредитной оценки – до caa2 с caa3, долгосрочную оценку риска контрагента – до B2(cr) с B3(cr). Прогноз по рейтингам долга – позитивный.
"Рейтинговое действие отражает завершение реструктуризации МБА и восстановление капитальных позиций банка до уровня, превышающего минимальный норматив. Кроме этого, рейтинг учитывает улучшение качество кредитного портфеля после продажи плохих активов. При этом рейтинги банка сдерживаются все еще значительной открытой валютной позицией и неопределенностью относительно будущего развития банка в сложных экономических условиях в Азербайджане", - отмечается в сообщении.
На начало 2018 года показатель адекватности капитала первого уровня составляет 20,8%.
В пресс-релизе отмечается, что открытая короткая валютная позиция составляет 3,2 млрд манатов, что в 5 раз превышает размер капитала первого уровня и это может создать для банка определенные убытки для банка в случае девальвации маната.
Агентство подчеркивает, что кредитный портфель МБА составляет 1,8 млрд манатов или 21% от общего размера активов банка на конец 2017 года.
Moody`s считает высокой потенциальную поддержку МБА со стороны правительства. "Это основано на том, что правительство контролирует 95% капитала банка", - подчеркивается в сообщении.
"Доля МБА, по-прежнему, значительная - 31% по активам", - указывает агентство.
Позитивный прогноз рейтингов отражает прогноз Moody`s дальнейшего улучшения бизнеса банка и финансовых показателей.
МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств на $3,34 млрд. В рамках реструктуризации эти обязательства были списаны, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2 млрд 265,9 млн.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Азизов
Число международных туристов выросло в 2017г до максимума за 7 лет - Всемирная туристская организация
Азербайджан в 2018 году выделит из госбюджета средства на закупку стратегических оборонных систем - Минфин
Венсенский зоопарк в Париже закрыли из-за побега бабуинов
Азербайджан занимает 4-ое место среди стран СНГ и Грузии по среднемесячному размеру пенсий - Минтруда
Генпрокурор Азербайджана просит российского коллегу всесторонне расследовать гибель азербайджанской журналистки в результате автонаезда в Астрахани
ИВ Сальянского района Азербайджана направит 500 тыс. манатов на ремонт многоквартирных домов
ИВ ряда районов Азербайджана в январе заключили контракты на 2,2 млн манатов на ремонт жилищного фонда
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Грузинский оператор связи SilkNet покупает "дочку" Telia Company за $153 млн
Киев намерен закупать канадское вооружение для ВСУ - министр обороны Украины
В столице Эстонии на месте возведения памятника жертвам коммунизма найдены еще десятки могил немецких военных времен войны
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Смартфоны в рассрочку - беспрецедентная кампания от Bakcell, специально для корпоративных клиентов
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) смогут оплачивать кредиты посредством платежных терминалов Express Pay
Нахчыванская Автономная Республика – лидер инвестиционного рейтинга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»