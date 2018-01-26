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Дальнее зарубежье 26.01.2018 17:36

Трамп в Давосе заявил о почти полном освобождении Ирака и Сирии от ИГ

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в пятницу, отметил успехи возглавляемой США коалиции против ИГ , и заявил, что ей удалось освободить почти 100% территорий в Сирии и Ираке.

"Я рад сообщить, что коалиция, борющаяся с ИГ, отбила почти 100% территории, которую однажды захватили эти убийцы в Ираке и Сирии", - заявил Д.Трамп.

В то же время, президент подчеркнул, что борьба с ИГ еще не завершена.

"Нам еще предстоит борьба и работа", - сказал президент США.

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Тэги: США, ТРАМП, ИГ, ДАВОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]