США готовы заключать торговые соглашения со всеми странами, но только на взаимовыгодных условиях - Трамп

Власти США открыты для заключения двусторонних торговых соглашений с другими странами, но на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"США готовы вести переговоры со всеми странами по взаимовыгодным двусторонним торговым сделкам", - сказал он, выступая на форуме в Давосе.
"Это касается и стран-участниц Транстихоокеанского партнерства (TPP)", - добавил президент, отметив, что с некоторыми из этих стран у США уже есть договоренности по торговле. По его словам, с остальными государствами TPP также возможны торговые переговоры либо в двустороннем формате, либо коллективно.
Д.Трамп в очередной раз подчеркнул, что при подобных переговорах ему важны, прежде всего, интересы американцев.
"Для меня Америка всегда будет важнее всего", - сказал он, отметив при этом, что принцип "Америка в первую очередь" не означает "только Америка".
"Моя администрация постоянно настаивает на том, что свободные суверенные государства должны работать над тем, чтобы их общие мечты стали реальностью", - сказал Д.Трамп.
"Результаты того, что мы делаем в США, ясно показывают, что будущее страны еще никогда не выглядело столь светлым. И я приглашаю вас быть частью будущего, над строительством которого мы сейчас работаем", - заявил он, обращаясь к участникам форума в Давосе.
Д.Трамп подчеркнул, что в Давосе собралось множество крупных предпринимателей, способных сделать жизнь людей лучше. "Мы должны использовать нашу мощь и наши ресурсы не только в собственных интересах, но и в интересах нашего народа", - считает президент США.
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