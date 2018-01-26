США готовы заключать торговые соглашения со всеми странами, но только на взаимовыгодных условиях - Трамп

Власти США открыты для заключения двусторонних торговых соглашений с другими странами, но на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"США готовы вести переговоры со всеми странами по взаимовыгодным двусторонним торговым сделкам", - сказал он, выступая на форуме в Давосе.

"Это касается и стран-участниц Транстихоокеанского партнерства (TPP)", - добавил президент, отметив, что с некоторыми из этих стран у США уже есть договоренности по торговле. По его словам, с остальными государствами TPP также возможны торговые переговоры либо в двустороннем формате, либо коллективно.

Д.Трамп в очередной раз подчеркнул, что при подобных переговорах ему важны, прежде всего, интересы американцев.

"Для меня Америка всегда будет важнее всего", - сказал он, отметив при этом, что принцип "Америка в первую очередь" не означает "только Америка".

"Моя администрация постоянно настаивает на том, что свободные суверенные государства должны работать над тем, чтобы их общие мечты стали реальностью", - сказал Д.Трамп.

"Результаты того, что мы делаем в США, ясно показывают, что будущее страны еще никогда не выглядело столь светлым. И я приглашаю вас быть частью будущего, над строительством которого мы сейчас работаем", - заявил он, обращаясь к участникам форума в Давосе.

Д.Трамп подчеркнул, что в Давосе собралось множество крупных предпринимателей, способных сделать жизнь людей лучше. "Мы должны использовать нашу мощь и наши ресурсы не только в собственных интересах, но и в интересах нашего народа", - считает президент США.