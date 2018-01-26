Трамп призвал к максимальному давлению для денуклеаризации Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал к максимальному давлению для денуклеаризации Корейского полуострова, а также не дать Ирану разработать ядерное оружие.

В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил о необходимости оказать "максимальное давление для денкулеаризации Корейского полуострова".

Он также подчеркнул необходимость "заблокировать Ирану дорогу к ядерному оружию".