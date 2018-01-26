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Дальнее зарубежье 26.01.2018 18:08

Трамп назвал себя "чирлидером" США

Президент США Дональд Трамп, выступая на форуме в Давосе в пятницу, заявил, что он стал "чирлидером" для своей страны, так как считает важным подбадривать американцев.

"Я думаю, что я стал чирлидером для нашей страны. И любой, кто представляет компанию или страну, должен становиться чирлидером, и не важно, что вы делаете, без этого ничего не сработает", - сказал Д.Трамп.

Он отметил, что быть "чирлидером" для него легко, потому что они любит свою страну.

Чирлидер - участник команды танцовщиков, поддерживающих спортивные команды во время матчей и подбадривающих болельщиков. В английском языке этим словом также обозначают человека, который активно поддерживает какую-либо идею или человека.

До избрания президентом США Д.Трамп уже касался темы "чирлидинга". Так, он обвинял своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в том, что тот как раз не справился с работой чирлидера и превратился в "отрицательную силу".

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Тэги: ТРАМП, СТРАНА, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]