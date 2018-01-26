Президент США Дональд Трамп, выступая на форуме в Давосе в пятницу, заявил, что он стал "чирлидером" для своей страны, так как считает важным подбадривать американцев.
"Я думаю, что я стал чирлидером для нашей страны. И любой, кто представляет компанию или страну, должен становиться чирлидером, и не важно, что вы делаете, без этого ничего не сработает", - сказал Д.Трамп.
Он отметил, что быть "чирлидером" для него легко, потому что они любит свою страну.
Чирлидер - участник команды танцовщиков, поддерживающих спортивные команды во время матчей и подбадривающих болельщиков. В английском языке этим словом также обозначают человека, который активно поддерживает какую-либо идею или человека.
До избрания президентом США Д.Трамп уже касался темы "чирлидинга". Так, он обвинял своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в том, что тот как раз не справился с работой чирлидера и превратился в "отрицательную силу".
Число международных туристов выросло в 2017г до максимума за 7 лет - Всемирная туристская организация
Азербайджан в 2018 году выделит из госбюджета средства на закупку стратегических оборонных систем - Минфин
Нотариусы в Азербайджане в 2017 году перечислили в госбюджет налогов от сделок с недвижимостью на 40 млн манат
Мировые расходы на ИТ вырастут на 4,5% в 2018 году - Gartner
Цены на нефть меняются разнонаправленно, завершают неделю ростом
Венсенский зоопарк в Париже закрыли из-за побега бабуинов
Азербайджан занимает 4-ое место среди стран СНГ и Грузии по среднемесячному размеру пенсий - Минтруда
Генпрокурор Азербайджана просит российского коллегу всесторонне расследовать гибель азербайджанской журналистки в результате автонаезда в Астрахани
ИВ Сальянского района Азербайджана направит 500 тыс. манатов на ремонт многоквартирных домов
ИВ ряда районов Азербайджана в январе заключили контракты на 2,2 млн манатов на ремонт жилищного фонда
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Смартфоны в рассрочку - беспрецедентная кампания от Bakcell, специально для корпоративных клиентов
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) смогут оплачивать кредиты посредством платежных терминалов Express Pay
Нахчыванская Автономная Республика – лидер инвестиционного рейтинга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»