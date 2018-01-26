Президент США Дональд Трамп, выступая на форуме в Давосе в пятницу, заявил, что он стал "чирлидером" для своей страны, так как считает важным подбадривать американцев.

"Я думаю, что я стал чирлидером для нашей страны. И любой, кто представляет компанию или страну, должен становиться чирлидером, и не важно, что вы делаете, без этого ничего не сработает", - сказал Д.Трамп.

Он отметил, что быть "чирлидером" для него легко, потому что они любит свою страну.

Чирлидер - участник команды танцовщиков, поддерживающих спортивные команды во время матчей и подбадривающих болельщиков. В английском языке этим словом также обозначают человека, который активно поддерживает какую-либо идею или человека.

До избрания президентом США Д.Трамп уже касался темы "чирлидинга". Так, он обвинял своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в том, что тот как раз не справился с работой чирлидера и превратился в "отрицательную силу".