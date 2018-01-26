Венсенский зоопарк в Париже закрыли из-за побега бабуинов

Венсенский зоопарк, расположенный на юго-востоке французской столицы Парижа, приостановил работу после того, как четырем бабуинам удалось убежать из вольера, сообщает в пятницу новостной портал "Локал".
"Четыре сбежавших (бабуина - ИФ) сейчас находятся в лесной зоне парка", - заявил представитель зоопарка.
Он не уточнил, как обезьяны сумели выбраться из своего вольера.
Полиция в качестве мер предосторожности перекрыла близлежащие дороги.
Ранее во французских СМИ появились сообщения о том, что 50 обезьян покинули свой вольер.
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