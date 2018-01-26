Мэр Махачкалы отстранен от должности - суд

Ессентукский городской суд (Ставропольский край) отстранил от занимаемой должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева, сообщает пресс-служба краевого суда.
"В пятницу в Ессентукском городском суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении от должности главы Махачкалы Мусы Мусаева, содержащегося под стражей", - сказано в сообщении.
Пресс-служба напоминает, что мэр обвиняется по пункту "в" ч. 3 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в марте 2016 года М.Мусаев, "зная, что земельный участок площадью около 17,5 га, расположенный в Махачкале, является собственностью республики Дагестан, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность этого земельного участка за плату в размере 1,1 млн рублей".
Как сообщалось, М.Мусаев был задержан 19 января. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин поручил вести расследование Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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