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Регион 26.01.2018 19:15

Мэр Махачкалы отстранен от должности - суд

Ессентукский городской суд (Ставропольский край) отстранил от занимаемой должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева, сообщает пресс-служба краевого суда.

"В пятницу в Ессентукском городском суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении от должности главы Махачкалы Мусы Мусаева, содержащегося под стражей", - сказано в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что мэр обвиняется по пункту "в" ч. 3 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в марте 2016 года М.Мусаев, "зная, что земельный участок площадью около 17,5 га, расположенный в Махачкале, является собственностью республики Дагестан, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность этого земельного участка за плату в размере 1,1 млн рублей".

Как сообщалось, М.Мусаев был задержан 19 января. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин поручил вести расследование Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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Тэги: МАХАЧКАЛА, МЭР, ОТСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]