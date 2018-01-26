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LG Electronics получила в 2017 году рекордную выручку

Южнокорейский производитель электроники LG Electronics Inc. получил по итогам 2017 года рекордную выручку, в том числе благодаря хорошим продажам телевизоров.

Как сообщается в пресс-релизе LG, объем выручки впервые в 60-летней истории компании превысил отметку 60 трлн вон и достиг 61,4 трлн вон ($55,4 млрд), увеличившись на 10,9%.

Операционная прибыль в прошлом году подскочила на 84,5% и составила 2,47 трлн вон ($2,33 млрд), что является максимумом с 2009 года.

В том числе в четвертом квартале выручка компании выросла на 14,8% - до 16,96 трлн вон, операционная прибыль составила 366,8 млрд вон против убытка в 35,2 млрд вон за аналогичный период годом ранее.

Продажи подразделения телевизоров в октябре-декабре выросли на 14,2% - до 5,48 трлн вон, операционная прибыль взлетела на 133,8% и достигла 383,5 млрд вон.

Между тем бизнес по производству мобильных телефонов зафиксировал в минувшем квартале операционный убыток в размере 213,2 млрд вон из-за роста маркетинговых расходов и повышения стоимости компонентов.

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Тэги: LG, ОТЧЕТНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]