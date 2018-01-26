LG Electronics получила в 2017 году рекордную выручку

Южнокорейский производитель электроники LG Electronics Inc. получил по итогам 2017 года рекордную выручку, в том числе благодаря хорошим продажам телевизоров.
Как сообщается в пресс-релизе LG, объем выручки впервые в 60-летней истории компании превысил отметку 60 трлн вон и достиг 61,4 трлн вон ($55,4 млрд), увеличившись на 10,9%.
Операционная прибыль в прошлом году подскочила на 84,5% и составила 2,47 трлн вон ($2,33 млрд), что является максимумом с 2009 года.
В том числе в четвертом квартале выручка компании выросла на 14,8% - до 16,96 трлн вон, операционная прибыль составила 366,8 млрд вон против убытка в 35,2 млрд вон за аналогичный период годом ранее.
Продажи подразделения телевизоров в октябре-декабре выросли на 14,2% - до 5,48 трлн вон, операционная прибыль взлетела на 133,8% и достигла 383,5 млрд вон.
Между тем бизнес по производству мобильных телефонов зафиксировал в минувшем квартале операционный убыток в размере 213,2 млрд вон из-за роста маркетинговых расходов и повышения стоимости компонентов.
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