Президент США Дональд Трамп рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в пятницу о том, что, пока он был бизнесменом, журналисты относились к нему хорошо, но во время президентства он понял, какой "гадкой" может быть пресса.

"Это продолжалось (хорошее отношение со стороны СМИ - ИФ) до тех пор, пока я не стал президентом, и не понял, насколько гадкой, гнусной, порочной и лживой может быть пресса", - сказал Д.Трамп.

Ранее Д.Трамп неоднократно обрушивался с критикой на отдельные издания. В частности, в январе президент США опубликовал список журналистов, которым он присудил собственную премию за публикацию недостоверных сообщений.

В пятницу Д.Трамп вновь раскритиковал газета "Нью-Йорк Таймс", назвав "фейковыми новостями" информацию о попытке уволить спецпрокурора Роберта Мюллера в 2017 году.