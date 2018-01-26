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Дальнее зарубежье 26.01.2018 19:25

Трамп во время выступления в Давосе пожаловался на "гадкие" СМИ

Президент США Дональд Трамп рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в пятницу о том, что, пока он был бизнесменом, журналисты относились к нему хорошо, но во время президентства он понял, какой "гадкой" может быть пресса.

"Это продолжалось (хорошее отношение со стороны СМИ - ИФ) до тех пор, пока я не стал президентом, и не понял, насколько гадкой, гнусной, порочной и лживой может быть пресса", - сказал Д.Трамп.

Ранее Д.Трамп неоднократно обрушивался с критикой на отдельные издания. В частности, в январе президент США опубликовал список журналистов, которым он присудил собственную премию за публикацию недостоверных сообщений.

В пятницу Д.Трамп вновь раскритиковал газета "Нью-Йорк Таймс", назвав "фейковыми новостями" информацию о попытке уволить спецпрокурора Роберта Мюллера в 2017 году.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СМИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]