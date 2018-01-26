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ТЭК 26.01.2018 19:39

Цены на нефть меняются разнонаправленно, завершают неделю ростом

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу и завершают неделю существенным ростом на данных о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 МСК уменьшилась на $0,19 (0,27%) - до $70,23 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,23 (0,35%) - до $65,74 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 2,4%, WTI - на 3,9%.

Рост цен на нефть на текущей неделе вызван данными министерства энергетики США, указавшими на снижение запасов нефти в стране по итогам десятой недели подряд. Запасы за прошлую неделю сократились на 1,07 млн баррелей - до минимума с февраля 2015 года.

Кроме того, нефть поддержали заявления представителей России и Саудовской Аравии о том, что они намерены продолжать предпринимать совместные усилия для сокращения излишка предложения топлива на мировом рынке.

Тем временем падающий курс доллара сделал сырьевые товары более привлекательными объектами для инвестиций. С начала недели доллар упал на 1,5% к корзине из 10 основных мировых валют, рекордными темпами с прошлого мая.

Аналитики JPMorgan Chase ранее повысили прогнозы цен на нефть и теперь ожидают, что средняя стоимость нефти марки Brent в 2018 году составит $70 за баррель, а в первом полугодии средняя цена будет $78 за баррель.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]