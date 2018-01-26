Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1119 RUR   0.0304 GBR   2.4108 TRY   0.4524

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.51 Brent   70.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -2° Завтра -3° 29 Янв -3° 30 Янв -1°

Дальнее зарубежье 26.01.2018 21:24

Грузинский оператор связи SilkNet покупает "дочку" Telia Company за $153 млн

Крупнейший в Грузии оператор фиксированной связи АО SilkNet в пятницу объявил о договоренности с владельцами одной из ведущих в стране компаний сотовой связи ООО Geocell - Telia Company и Turkcell - о покупке 100% ее активов.

"Сумма сделки составляет $153 млн", - говорится в сообщении SilkNet. Она будет профинансирована за счет кредитов и собственных средств компании.

В сообщении отмечается, что в результате в Грузии создается интегрированная телекоммуникационная компания полного спектра.

По информации компании, после получения согласия на сделку со стороны Национальной комиссии коммуникаций Грузии, закрытие сделки планируется в первой половине 2018 года.

Финансовыми советниками сделки являются компании Houlihan Lokey и Erneholm Haskel, юридическим советником - компания Dentons.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года TeliaSonera, владевшая тогда компанией Geocell, заявила, что приняла решение постепенно свернуть свою деятельность в Евразийском регионе, увеличив фокус на регионе "Европа" и домашнем шведском рынке. С тех пор продолжались переговоры с потенциальными покупателями ООО Geocell, среди которых были турецкий, российский, китайский и несколько европейских телекоммуникационных операторов.

Geocell учреждена в сентябре 1996 года, начала работать в 1997 году. В настоящее время компания занимает 36,3% мобильного рынка Грузии. Сеть Geocell покрывает 98% населенной территории страны.

SilkNet (ранее - "Объединенный телеком Грузии") с 1997 года входит в Silk Road Group, одну из ведущих инвестиционных групп на Кавказе и в Центрально-Азиатском регионе, владельцами которой являются нидерландские компании Black Sea Telecom Holding B.V. и Central Asia Logistics B.V. Компания занимает 48% рынка в сегменте фиксированной связи Грузии и 41% интернет-рынка, являясь единственным оператором, поставляющим потребителям полный телекоммуникационный сервис в масштабах страны (телефонию, интернет, телевидение).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, СВЯЗЬ, КОМПАНИИ, СДЕЛКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]