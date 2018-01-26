Крупнейший в Грузии оператор фиксированной связи АО SilkNet в пятницу объявил о договоренности с владельцами одной из ведущих в стране компаний сотовой связи ООО Geocell - Telia Company и Turkcell - о покупке 100% ее активов.

"Сумма сделки составляет $153 млн", - говорится в сообщении SilkNet. Она будет профинансирована за счет кредитов и собственных средств компании.

В сообщении отмечается, что в результате в Грузии создается интегрированная телекоммуникационная компания полного спектра.

По информации компании, после получения согласия на сделку со стороны Национальной комиссии коммуникаций Грузии, закрытие сделки планируется в первой половине 2018 года.

Финансовыми советниками сделки являются компании Houlihan Lokey и Erneholm Haskel, юридическим советником - компания Dentons.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года TeliaSonera, владевшая тогда компанией Geocell, заявила, что приняла решение постепенно свернуть свою деятельность в Евразийском регионе, увеличив фокус на регионе "Европа" и домашнем шведском рынке. С тех пор продолжались переговоры с потенциальными покупателями ООО Geocell, среди которых были турецкий, российский, китайский и несколько европейских телекоммуникационных операторов.

Geocell учреждена в сентябре 1996 года, начала работать в 1997 году. В настоящее время компания занимает 36,3% мобильного рынка Грузии. Сеть Geocell покрывает 98% населенной территории страны.

SilkNet (ранее - "Объединенный телеком Грузии") с 1997 года входит в Silk Road Group, одну из ведущих инвестиционных групп на Кавказе и в Центрально-Азиатском регионе, владельцами которой являются нидерландские компании Black Sea Telecom Holding B.V. и Central Asia Logistics B.V. Компания занимает 48% рынка в сегменте фиксированной связи Грузии и 41% интернет-рынка, являясь единственным оператором, поставляющим потребителям полный телекоммуникационный сервис в масштабах страны (телефонию, интернет, телевидение).