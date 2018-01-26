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26.01.2018 21:50

Число международных туристов выросло в 2017г до максимума за 7 лет - Всемирная туристская организация

Количество международных туристских прибытий в 2017 году увеличилось на 7% и достигло 1,322 млрд, что является максимальным показателем за последние семь лет, свидетельствуют данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO, ЮНВТО).

Европу в прошлом году посетило на 8% больше зарубежных туристов, чем в 2016 году - 671 млн. В Африке показатель вырос на 8% (до рекордных 62 млн), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - на 6% (до 324 млн), на Ближнем Востоке - на 5% (до 58 млн), в Северной и Южной Америке - на 3% (до 207 млн), говорится в сообщении организации.

"Число международных путешественников продолжает сильный рост, и сектор туризма становится все более важным фактором экономического развития", - заявил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Положительные результаты "были обусловлены ростом глобальной экономики и устойчивым спросом со стороны традиционных и развивающихся рынков, в частности, восстановлением расходов на туризм в Бразилии и России после нескольких лет падения", отмечается в сообщении.

В 2018 году ожидается повышение количества туристов на 4-5%. Это выше средних темпов роста в 2010-2020 годах, которые оцениваются организацией в 3,8%.

В следующем году, как ожидается, Европу посетит на 3,5-4,5% больше иностранных туристов, АТР - на 5-6%, Африку - на 5-7%, Ближний Восток - на 4-6%, Америку - на 3,5-4,5%.

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Тэги: МИР, ТУРИЗМ, ГОД, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]