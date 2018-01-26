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Бизнес и законодательство 26.01.2018 20:49

Нотариусы в Азербайджане в 2017 году перечислили в госбюджет налогов от сделок с недвижимостью на 40 млн манат

Нотариальные органы Азербайджана в 2017 году перечислили в госбюджет республики налогов по сделкам с недвижимостью на общую сумму 40 млн манат, отмечается в сообщении министерства юстиции.

«В 2017 году поступления в госбюджет Азербайджана со стороны нотариальных органов по договорам о купле-продаже (ИФ-Аз) недвижимости составили 40 млн манатов», - отмечается в информации.

По данным министерства, в целом в прошлом году нотариальными органами было осуществлено 3,9 млн операций. При этом были зарегистрированы 324 тыс. акта о гражданском состоянии.

"Общая сумма платежей и госпошлин, произведенных по этим операциям, составила 44 млн манат», -говорится в сообщении.
Н.Аббасова

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Тэги: НЕДВИЖИМОСТЬ, БЮДЖЕТ, НАЛОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]