Киев намерен закупать канадское вооружение для ВСУ - министр обороны Украины

Украина намерена закупить у Канады вооружения, заявил глава украинского Минобороны Степан Полторак.

"Канада приняла решение о возможности продажи Украине стрелкового вооружения и вообще вооружения, оснащения. Мы планируем некоторые позиции отработать, в том числе и с Канадой, относительно военно-технического сотрудничества и в том числе закупки, оснащения вооружения, техники у наших партнеров", - сказал С.Полторак телеканалу "112 Украина" в пятницу.