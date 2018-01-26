Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1119 RUR   0.0304 GBR   2.4108 TRY   0.4524

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.51 Brent   70.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -2° Завтра -3° 29 Янв -3° 30 Янв -1°

СНГ 26.01.2018 21:15

Киев намерен закупать канадское вооружение для ВСУ - министр обороны Украины

Украина намерена закупить у Канады вооружения, заявил глава украинского Минобороны Степан Полторак.

"Канада приняла решение о возможности продажи Украине стрелкового вооружения и вообще вооружения, оснащения. Мы планируем некоторые позиции отработать, в том числе и с Канадой, относительно военно-технического сотрудничества и в том числе закупки, оснащения вооружения, техники у наших партнеров", - сказал С.Полторак телеканалу "112 Украина" в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КАНАДА, ВООРУЖЕНИЕ


Похожие новости


Порошенко поблагодарил Канаду за новые возможности улучшить оборонный потенциал украинской армии США и Канада являются "единомышленниками" в украинском вопросе - Тиллерсон Премьер Канады приедет в Киев 6 июня Канада выделила 12 млн долларов для чернобыльского фонда "Укрытие" Порошенко прибыл в Канаду Украина привлечет заем CAD200 млн под 3% годовых - постановление

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]