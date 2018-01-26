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Дальнее зарубежье 26.01.2018 21:04

Могерини призвала Венесуэлу отменить выдворение испанского посла и указала на необходимость честных президентских выборов

Европейский союз решительно осуждает объявление венесуэльскими властями испанского посла в Каракасе персоной нон грата и выражает свою полную солидарность с Испанией, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"ЕС напоминает, что его решения в области внешней политики принимаются единогласно. Мы призываем к тому, чтобы это решение (о выдворении посла - ИФ) было отменено, поскольку оно затрагивает отношения между Венесуэлой и Европейским союзом", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в пятницу вечером в Брюсселе.

"Что касается недавнего решения о проведении президентских выборов, принятого Национальным учредительным собранием, которое ЕС не признает, мы глубоко сожалеем о том, что оно вышло за рамки национального диалога. Выборы должны основываться на жизнеспособном избирательном графике, согласованном в контексте национального диалога со всеми соответствующими сторонами и политическими партиями, все из которых должны выполнять свои обязанности", - отмечается в коммюнике.

По словам Ф.Могерини, уважение равных, справедливых и прозрачных условий участия в выборах, включая отмену запретов для политических оппонентов, сбалансированный состав Национального избирательного совета и наличие достаточных гарантий независимого международного наблюдения являются единственным способом восстановить доверие венесуэльского народа к избирательному процессу и избежать дальнейшей поляризации.

В этом контексте ЕС также сожалеет о недавнем решении Верховного суда об исключении из президентских выборов коалиции "Круглый стол демократического единства", "что представляет собой новое и серьезное нарушение принципа справедливых выборов".

Европейский союз вновь заявляет о необходимости переговорного и мирного урегулирования кризиса в Венесуэле на основе заслуживающих доверия выборов, признания и уважения роли и независимости всех демократически избранных институтов, в частности, Национальной ассамблеи, освобождения всех политических заключенных и соблюдения прав человека и основных свобод.

"ЕС продолжит следить за ситуацией и готов принять соответствующие меры в свете происходящих событий, а также будет продолжать использовать все свои инструменты для содействия совместным демократическим решениям, которые могут обеспечить политическую стабильность и позволить стране удовлетворять насущные потребности населения, пострадавшего от нынешнего кризиса", - подчеркивается в заявлении главы европейской дипломатии.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ПОСОЛ, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]