Могерини призвала Венесуэлу отменить выдворение испанского посла и указала на необходимость честных президентских выборов

Европейский союз решительно осуждает объявление венесуэльскими властями испанского посла в Каракасе персоной нон грата и выражает свою полную солидарность с Испанией, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"ЕС напоминает, что его решения в области внешней политики принимаются единогласно. Мы призываем к тому, чтобы это решение (о выдворении посла - ИФ) было отменено, поскольку оно затрагивает отношения между Венесуэлой и Европейским союзом", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в пятницу вечером в Брюсселе.
"Что касается недавнего решения о проведении президентских выборов, принятого Национальным учредительным собранием, которое ЕС не признает, мы глубоко сожалеем о том, что оно вышло за рамки национального диалога. Выборы должны основываться на жизнеспособном избирательном графике, согласованном в контексте национального диалога со всеми соответствующими сторонами и политическими партиями, все из которых должны выполнять свои обязанности", - отмечается в коммюнике.
По словам Ф.Могерини, уважение равных, справедливых и прозрачных условий участия в выборах, включая отмену запретов для политических оппонентов, сбалансированный состав Национального избирательного совета и наличие достаточных гарантий независимого международного наблюдения являются единственным способом восстановить доверие венесуэльского народа к избирательному процессу и избежать дальнейшей поляризации.
В этом контексте ЕС также сожалеет о недавнем решении Верховного суда об исключении из президентских выборов коалиции "Круглый стол демократического единства", "что представляет собой новое и серьезное нарушение принципа справедливых выборов".
Европейский союз вновь заявляет о необходимости переговорного и мирного урегулирования кризиса в Венесуэле на основе заслуживающих доверия выборов, признания и уважения роли и независимости всех демократически избранных институтов, в частности, Национальной ассамблеи, освобождения всех политических заключенных и соблюдения прав человека и основных свобод.
"ЕС продолжит следить за ситуацией и готов принять соответствующие меры в свете происходящих событий, а также будет продолжать использовать все свои инструменты для содействия совместным демократическим решениям, которые могут обеспечить политическую стабильность и позволить стране удовлетворять насущные потребности населения, пострадавшего от нынешнего кризиса", - подчеркивается в заявлении главы европейской дипломатии.
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