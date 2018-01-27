МИД РФ: если власти США предпочитают рвать связи с Россией, это их право, мы оставляем за собой право на ответ

Москва оставляет за собой право на ответ на новое расширение антироссийских санкций со стороны США, такая политика Вашингтона обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, заявили в МИД РФ.

"Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в пятницу вечером.

"Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность", - отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.