Взрыв в жилом доме в Баку

В субботу утром в Баку вблизи станции метро «28 Мая», в жилом здании по улице Диляры Алиевой произошел взрыв.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. По предварительным данным взрыв произошел из-за утечки газа. В результате взрыва пострадал один человек. Его состояние оценивается как тяжелое.

Б.Рустамбеков