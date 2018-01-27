Посол США в РФ Джон Хантсман обратился к российской стороне с призывом не реагировать эмоционально на так называемый "кремлевский доклад" и сообщил, что определять, будет ли он опубликован или останется закрытым, предстоит Конгрессу.

"Я призываю воспринимать этот доклад, именно исходя из его реальной, а не надуманной сути, и без эмоций. Ведь отношения между нашими странами далеко не исчерпываются одним этим правовым актом. И мне об этом напомнили в Вашингтоне, где я был две недели назад", - сказал Дж.Хантсман в интервью "Интерфаксу".

Он отметил: "Шесть месяцев назад Конгресс проголосовал за усиление санкций (против РФ - ИФ) большинством голосов, а именно 98 против 2. Так что в том, что произойдет 29 января, нет ничего нового. Это просто реализация результатов голосования, которое состоялось еще в августе (2017 года - ИФ). Некоторые называют это "списком", именуют тем, чем это в реальности не является. По закону министр финансов США должен провести консультации с Государственным секретарем и Директором Национальной разведки по вопросу подготовки доклада, после чего доклад передается в Конгресс".

"Конгресс будет решать, каким образом этот доклад будет доведен до сведения общественности. Решение будет полностью зависеть от Конгресса. Конгрессмены могут опубликовать его, а могут оставить его закрытым. Сейчас сложно сказать", - сказал Дж.Хантсман.

Посол рассказал о недавней поездке в Вашингтон: "Я встречался с руководством Конгресса, с руководством исполнительной власти, то есть со многими важными политиками и ответственными лицами, которые участвуют в процессе принятия государственных решений. И все они сильно заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией работали".

"Дело в том, что, когда мы работаем вместе над вопросами, важными для наших стран, народов и мира в целом, тогда мир становится лучше, и интересы наших народов будут лучше соблюдены. Я не встречал ни одного человека, который бы хотел, чтобы наши отношения разрушились. Все хотят, чтобы наши отношения работали, и все ожидают ответственного подхода к построению американо-российских отношений", - отметил он.

Как ожидается, "кремлевский доклад" будет состоять из нескольких частей и включать перечень близких к власти "российских олигархов"; меры против российских спецслужб, военных и ВПК; меры против финансового сектора и суверенных бондов.