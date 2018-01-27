Трамп хотел бы улучшить отношения с Россией - посол США в РФ

Посол США в России Джон Хантсман высказал мнение, что президент Дональд Трамп желал бы больше времени уделять российско-американским отношениям.

"Я знаю, что президент хотел бы видеть улучшение отношений. Я думаю, он хотел бы больше времени уделять отношениям с Россией как таковым, он уже много говорит об отношениях и показал свою приверженность этому. Сейчас мы должны показать некоторые признаки прогресса и двигать их в более позитивном направлении, что создаст предпосылки для общения на уровне глав государств", - сказал посол в интервью "Интерфаксу".

"Мы знаем направление, по которому мы хотим двигаться. Мы должны добиться более позитивного результата, решая проблемы, которые стоят перед нами. Нам нужен прогресс. Мы должны ответственно урегулировать эти проблемы, и мы должны продемонстрировать такой прогресс. Сейчас мы никуда не двигаемся. Мы должны подняться и двигаться дальше, начать добиваться прогресса по различным проблемам. Я думаю, что контроль над вооружениями будет хорошим моментом, где мы увидим шаг в очень важном направлении. Я думаю, что это действительно важно", - сказал Дж.Хантсман.

В качестве примера области, где США и Россия работают с должной ответственностью, посол привел Сирию.

"Слишком много дезинформации и пропаганды о действиях США по Сирии со стороны политиков - и это достойно сожаления. Потому что когда я говорю с военными людьми, они отвечают, что очень серьезно воспринимают совместную работу. Мы общаемся, мы устраняем конфликтные ситуации там, где это необходимо, и мы доказываем то, что мы можем удерживать режим прекращения огня", - отметил дипломат.

Он продолжил: "Возможно, нынешнее перемирие - лучшее, которое мы видели с начала войны на юго-западе Сирии. Оно достигнуто при помощи кого? При помощи США и России и военных каналов, существующих между двумя странами. Поэтому это та область, где мы не должны обвинять друг друга путем политических каналов, а должны давать военным возможность делать их работу".

Посол рассказал про свои встречи в Вашингтоне: "Когда я встретился с высокопоставленными лицами в Пентагоне две недели назад, они только что общались с (главой генштаба РФ - ИФ) генералом Герасимовым и у них были обнадеживающие беседы. Когда у наших военных есть проблемы и вызовы, они поднимают телефонную трубку и говорят: "У нас проблема здесь..., у нас проблема там...", и они их решают. Это другой пример того, где мы взаимодействуем и демонстрируем признаки прогресса".