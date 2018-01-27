МЧС о взрыве в центре Баку

МЧС Азербайджана распространило информацию в связи с взрывом в жилом доме в Баку.
По сообщению министерства, взрыв произошел в подвальном помещении здания, первые три этажа которого не являются жилыми.
«В результате взрыва, в магазине канцелярских принадлежностей (площадью 500 кв. м) расположенном на первом этаже здания, разрушены прилавки, алкопановые конструкции, выбиты рамы окон и дверей. На втором и третьем этажах здания, а также в близлежащих домах частично выбиты стекла», - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что по предварительным данным взрыв произошел из-за утечки газа. В результате взрыва сотрудник магазина Махмудов Захид Шюкюр оглу 1961 года рождения получил ожоги различной степени тяжести.
В настоящее время соответствующие структуры проводят следственные мероприятия.
Отметим, что в субботу утром в Баку вблизи станции метро «28 Мая», в жилом здании по улице Диляры Алиевой произошел взрыв.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.
Б.Рустамбеков
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