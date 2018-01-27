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Происшествия 27.01.2018 11:37

МЧС о взрыве в центре Баку

МЧС Азербайджана распространило информацию в связи с взрывом в жилом доме в Баку.

По сообщению министерства, взрыв произошел в подвальном помещении здания, первые три этажа которого не являются жилыми.

«В результате взрыва, в магазине канцелярских принадлежностей (площадью 500 кв. м) расположенном на первом этаже здания, разрушены прилавки, алкопановые конструкции, выбиты рамы окон и дверей. На втором и третьем этажах здания, а также в близлежащих домах частично выбиты стекла», - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что по предварительным данным взрыв произошел из-за утечки газа. В результате взрыва сотрудник магазина Махмудов Захид Шюкюр оглу 1961 года рождения получил ожоги различной степени тяжести.

В настоящее время соответствующие структуры проводят следственные мероприятия.

Отметим, что в субботу утром в Баку вблизи станции метро «28 Мая», в жилом здании по улице Диляры Алиевой произошел взрыв.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]