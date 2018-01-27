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Дальнее зарубежье 27.01.2018 12:25

Турецкие военные сообщают о "нейтрализации" почти 400 курдских бойцов и террористов ИГ за время операции в Африне

Турецкие военнослужащие за время операции в районе сирийского города Африн нейтрализовали 394 "курдских боевика и террориста из группировки ИГ" (запрещена в РФ), сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на данные генштаба ВС Турции.

Не уточняется, сколько именно людей было убито, а сколько - захвачено в плен.

В военном командовании также отметили, что в ходе операции ВВС Турции нанесли удары по 340 объектам на северо-западе Сирии.

Ранее в январе Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АФРИН, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]