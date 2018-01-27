Турецкие военнослужащие за время операции в районе сирийского города Африн нейтрализовали 394 "курдских боевика и террориста из группировки ИГ" (запрещена в РФ), сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на данные генштаба ВС Турции.

Не уточняется, сколько именно людей было убито, а сколько - захвачено в плен.

В военном командовании также отметили, что в ходе операции ВВС Турции нанесли удары по 340 объектам на северо-западе Сирии.

Ранее в январе Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.