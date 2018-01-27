Порошенко после встреч в Давосе уверился в том, что санкциии против России будут усиливаться

Президент Украины Петр Порошенко приветствует расширение санкций США относительно России и выражает уверенность, что санкционная политика против Москвы будет усиливаться.

"Приветствую решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины. Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Накануне П.Порошенко уже сообщил, что поблагодарил госсекретаря за санкции, которые вводятся США против российского руководства. "Уверен в том, что эта политика является эффективной. Еще раз подчеркиваю, что для нас очень важно иметь этот механизм влияния для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить деоккупацию Донбасса и освобождение Украины. По моему глубокому убеждению, в качестве первого шага очень важно, чтобы это была миротворческая миссия ООН", - сказал президент Украины по итогам встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе в пятницу.

"Очень важно, чтобы мы запланировали и согласовали проект резолюции по миротворцам на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должна содержать эта резолюция. Мы получили полную поддержку США, наших других партнеров по ООН... Этот вопрос поднимался на переговорах и с нашими голландскими коллегами, и польскими сегодня и вчера на форуме в Давосе", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщалось, 26 января 2018 года Минфин США сообщил о расширении санкционного списка против России из-за ситуации в Украине. В список попало 21 физическое лицо.

По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация. Среди физических лиц, попавших под ограничения Минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

Помимо этого, в список включен глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

Из энергокомпаний в список попали непосредственно ЗАО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины".