Таможня Азербайджана предотвратила незаконный вывоз валюты в Турцию и Россию на $36 тыс.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили вывоз в Турцию и Россию незадекларированной валюты на общую сумму $36 тыс.

«Во время посадки на авиарейс Баку-Стамбул гражданин Турции, заявив о наличии при себе $5 тыс., решил воспользоваться пропускной системой «Зеленый канал». Поведение гражданина Турции вызвало подозрения и работников таможни, и после дополнительной проверки при нем было обнаружено валюты на общую сумму в $17 тыс.», - говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

В сообщении ГТК отмечается, что подобный факт выявлен и при посадке на авиарейс Баку-Москва. У гражданина России во время дополнительной проверки обнаружено $19 тыс.

По обоим фактам ведется расследование.

Б.Рустамбеков