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Происшествия 27.01.2018 13:10

Таможня Азербайджана предотвратила незаконный вывоз валюты в Турцию и Россию на $36 тыс.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили вывоз в Турцию и Россию незадекларированной валюты на общую сумму $36 тыс.

«Во время посадки на авиарейс Баку-Стамбул гражданин Турции, заявив о наличии при себе $5 тыс., решил воспользоваться пропускной системой «Зеленый канал». Поведение гражданина Турции вызвало подозрения и работников таможни, и после дополнительной проверки при нем было обнаружено валюты на общую сумму в $17 тыс.», - говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

В сообщении ГТК отмечается, что подобный факт выявлен и при посадке на авиарейс Баку-Москва. У гражданина России во время дополнительной проверки обнаружено $19 тыс.

По обоим фактам ведется расследование.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВАЛЮТА, ВЫВОЗ, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]