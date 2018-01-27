СГБ Азербайджана задержала сотрудников МИД и погранслужбы обвиняемых в получении взятки

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала ряд должностных лиц обвиняемых в получении взятки при оформлении виз для иностранных граждан и осуществлении процедуры пограничного контроля.

СГБ Азербайджана и Госпогранслужба в результате совместных следственно-оперативных мероприятий выявили факты вымогательства при оформления виз для иностранных граждан при переходе ими границы Азербайджанской Республики, отмечается в сообщении СГБ.

«26 января 2018 года в результате оперативно-следственных мероприятий в Международном аэропорту Гейдара Алиева был задержан 3-й секретарь визового отдела международного аэропорта консульского управления МИД Азербайджана Халили Эльтон Закир оглу. Сотрудник МИД обвиняется в получении взятки при оформлении визы.

Кроме того, сотрудниками СГБ были задержаны работники контрольно-пограничного управления Погранслужбы в Международном аэропорту - старший лейтенант Зейналов Летиф Фархад оглы и прапорщик Гасымлы Заур Талех оглу. Им предъявлены обвинения в получении взяток при проведении процедуры пограничного контроля.

В ходе оперативных мероприятий иностранные граждане дали показания против обвиняемых лиц, в результате обыска у которых обнаружено большое количество купюр в иностранной валюте.

Главное следственное управление СГБ проводит расследование по указанным фактам.

СГБ Азербайджана заявляет, что продолжит проведение решительных мер по укреплению международного авторитета Азербайджана, усилению законности, борьбе с коррупцией, а также по устранению негативных тенденций, препятствующих развитию туризма.

Б.Рустамбеков