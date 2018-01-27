Взрыв в Кабуле унес жизни трех человек, десятки ранены

Мощный взрыв, прогремевший в субботу в афганской столице, привел к гибели не менее трех человек, передают западные СМИ.

Также поступают данные о 79 пострадавших.

Взрыв произошел в районе, в котором расположены многие правительственные учреждения и иностранные посольства.

По сообщению Би-Би-Си, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт.