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Регион 27.01.2018 14:10

В Госдуме РФ вновь говорили о необходимости сноса памятника пособнику фашизма Нжде в Ереване

Круглый стол на тему «Борьба с героизацией фашизма и возрождением неонацизма: законодательные аспекты», состоялся в Государственной думе РФ.

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и общественной палаты, кандидаты в президенты России, политологи, эксперты и представители СМИ.

В ходе «круглого стола» политолог Сергей Марков, Дионис Каптарь и другие неоднократно указывали на тот факт, что Армения оказалась в числе тех стран, где сегодня возведены памятники коллаборационистам и пособникам фашизма, хотя Ереван позиционирует себя в качестве стратегического союзника Москвы.

На мероприятии также упоминалась петиция против героизации фашизма, собравшая 200 тысяч подписей. Говоря о петиции, участники мероприятия указали на тот факт, что в ней особо отмечалось требование о сносе памятника в Ереване пособнику фашизма Гарегину Нжде.

По итогам круглого стола будет подготовлена рекомендация, как в части усиления, так и в части упорядочивания применения законодательства о запрете пропаганды нацизма и фашизма.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ФАШИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]