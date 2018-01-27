В Госдуме РФ вновь говорили о необходимости сноса памятника пособнику фашизма Нжде в Ереване

Круглый стол на тему «Борьба с героизацией фашизма и возрождением неонацизма: законодательные аспекты», состоялся в Государственной думе РФ.
В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и общественной палаты, кандидаты в президенты России, политологи, эксперты и представители СМИ.
В ходе «круглого стола» политолог Сергей Марков, Дионис Каптарь и другие неоднократно указывали на тот факт, что Армения оказалась в числе тех стран, где сегодня возведены памятники коллаборационистам и пособникам фашизма, хотя Ереван позиционирует себя в качестве стратегического союзника Москвы.
На мероприятии также упоминалась петиция против героизации фашизма, собравшая 200 тысяч подписей. Говоря о петиции, участники мероприятия указали на тот факт, что в ней особо отмечалось требование о сносе памятника в Ереване пособнику фашизма Гарегину Нжде.
По итогам круглого стола будет подготовлена рекомендация, как в части усиления, так и в части упорядочивания применения законодательства о запрете пропаганды нацизма и фашизма.
А.Азизов
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