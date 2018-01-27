МВД Грузии сообщило о задержаниях граждан Ирана, которые могут быть связаны с международной сетью наркоторговцев

Сотрудниками МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в Тбилиси задержаны двое граждан Ирана, сообщил в субботу на брифинге заместитель директора департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Давид Лацабидзе.
По его информации, у задержанных в ходе личного обыска было изъято около 1 килограмма героина.
"По имеющейся информации, задержанные планировали реализовать указанный наркотик в Грузии. Также есть информация, что задержанные лица являются одним из звеньев международной сети распространения наркотиков", - сказал он, отметив, что через указанную преступную сеть наркотики из Афганистана поступают в Турцию и страны Европы.
"Расследование ведется по факту приобретения и хранения наркотических средств в особо крупных размерах, что подразумевает срок лишения свободы от 8-20 лет до пожизненного заключения", - заявил Д.Лацабидзе.
Между тем, он сообщил и о других фактах задержаний граждан Ирана в последний период.
По его словам, 21 января в тбилисском международном аэропорту были задержаны еще два гражданина Ирана, у которых изъят опиум в объеме около 3,8 кг.
Он рассказал, что наркотическое средство было расфасовано в конфетную бумагу.
Ранее, сказал он, в Тбилиси был задержан еще один гражданин Ирана также с килограммом героина.
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