МВД Грузии сообщило о задержаниях граждан Ирана, которые могут быть связаны с международной сетью наркоторговцев

Сотрудниками МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в Тбилиси задержаны двое граждан Ирана, сообщил в субботу на брифинге заместитель директора департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Давид Лацабидзе.

По его информации, у задержанных в ходе личного обыска было изъято около 1 килограмма героина.

"По имеющейся информации, задержанные планировали реализовать указанный наркотик в Грузии. Также есть информация, что задержанные лица являются одним из звеньев международной сети распространения наркотиков", - сказал он, отметив, что через указанную преступную сеть наркотики из Афганистана поступают в Турцию и страны Европы.

"Расследование ведется по факту приобретения и хранения наркотических средств в особо крупных размерах, что подразумевает срок лишения свободы от 8-20 лет до пожизненного заключения", - заявил Д.Лацабидзе.

Между тем, он сообщил и о других фактах задержаний граждан Ирана в последний период.

По его словам, 21 января в тбилисском международном аэропорту были задержаны еще два гражданина Ирана, у которых изъят опиум в объеме около 3,8 кг.

Он рассказал, что наркотическое средство было расфасовано в конфетную бумагу.

Ранее, сказал он, в Тбилиси был задержан еще один гражданин Ирана также с килограммом героина.