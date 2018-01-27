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Происшествия 27.01.2018 14:35

МВД Грузии сообщило о задержаниях граждан Ирана, которые могут быть связаны с международной сетью наркоторговцев

Сотрудниками МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в Тбилиси задержаны двое граждан Ирана, сообщил в субботу на брифинге заместитель директора департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Давид Лацабидзе.

По его информации, у задержанных в ходе личного обыска было изъято около 1 килограмма героина.

"По имеющейся информации, задержанные планировали реализовать указанный наркотик в Грузии. Также есть информация, что задержанные лица являются одним из звеньев международной сети распространения наркотиков", - сказал он, отметив, что через указанную преступную сеть наркотики из Афганистана поступают в Турцию и страны Европы.

"Расследование ведется по факту приобретения и хранения наркотических средств в особо крупных размерах, что подразумевает срок лишения свободы от 8-20 лет до пожизненного заключения", - заявил Д.Лацабидзе.

Между тем, он сообщил и о других фактах задержаний граждан Ирана в последний период.

По его словам, 21 января в тбилисском международном аэропорту были задержаны еще два гражданина Ирана, у которых изъят опиум в объеме около 3,8 кг.

Он рассказал, что наркотическое средство было расфасовано в конфетную бумагу.

Ранее, сказал он, в Тбилиси был задержан еще один гражданин Ирана также с килограммом героина.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИРАН, НАРКОКУРЬЕРЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]