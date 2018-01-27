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Дальнее зарубежье 27.01.2018 15:00

В МИД РФ надеются на участие представителей ООН в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

В Москве ожидают, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет положительное решение по участию представителей организации в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

"В связи с важным заявлением спецпосланника в Вене Россия ожидает решения Генерального секретаря ООН о положительном ответе на приглашение Организации Объединенных Наций принять участие в КСНД в Сочи", - сказал С.Вершинин журналистам в Москве по итогам межсирийских переговоров в Вене.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ООН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]