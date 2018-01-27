В МИД РФ надеются на участие представителей ООН в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

В Москве ожидают, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет положительное решение по участию представителей организации в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

"В связи с важным заявлением спецпосланника в Вене Россия ожидает решения Генерального секретаря ООН о положительном ответе на приглашение Организации Объединенных Наций принять участие в КСНД в Сочи", - сказал С.Вершинин журналистам в Москве по итогам межсирийских переговоров в Вене.