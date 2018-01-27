Число жертв взрыва в Кабуле достигло 40 человек, около 140 ранены

Мощный взрыв, прогремевший в субботу в афганской столице, по последним данным, привел к гибели не менее 40 человек, сообщают арабские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Кроме того, около 140 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Взрыв произошел в районе, в котором расположены многие правительственные учреждения и иностранные посольства.

По сообщению Би-Би-Си, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт.