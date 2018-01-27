Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1119 RUR   0.0304 GBR   2.4108 TRY   0.4524

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.51 Brent   70.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -2° Завтра -3° 30 Янв -3° 31 Янв -1°

Дальнее зарубежье 27.01.2018 15:24

Число жертв взрыва в Кабуле достигло 40 человек, около 140 ранены

Мощный взрыв, прогремевший в субботу в афганской столице, по последним данным, привел к гибели не менее 40 человек, сообщают арабские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Кроме того, около 140 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Взрыв произошел в районе, в котором расположены многие правительственные учреждения и иностранные посольства.

По сообщению Би-Би-Си, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


Похожие новости


Взрыв прогремел у здания правозащитной организации "Спасем детей" в Джелалабаде на востоке Афганистана В результате взрыва в Кабуле погибли 13 человек, 50 ранены Число жертв взрыва в Кабуле возросло до семи человек Взрыв бомбы в Афганистане унес жизни семи человек В результате взрыва в ресторане в Кабуле погибли 18 человек Взрыв в дипломатическом районе Кабула привел к 13 жертвам - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]