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Происшествия 27.01.2018 15:50

Обнародовано последнее видео с пропавшего "Востока", где судно заливает водой и сковывает льдом

Власти Приморья опубликовали на сайте администрации края видео, полученное с борта краболова "Восток", которое пропало в Японском море при переходе в порт Зарубино.

"Вот так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся", - комментирует за кадрами человек, который снимает происходящее на камеру мобильного телефона.

Судно скованно льдом, вся его палуба покрыта сугробами и наледью. За бортом судна в темноте бушует шторм: сильный ветер и мокрый снег.

В пресс-службе администрации Приморья агентству пояснили, что видео было последним сообщением, полученным с "Востока" перед исчезновением.

В настоящее время пропавший краболов ищут авиация и морские спасатели на судах. Найдены несколько спасательных жилетов, подняты два пустых плота.

Судно "Восток", приписанное к сахалинскому порту Невельск, пропало в минувший четверг. На его борту было 20 рыбаков.

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Тэги: РОССИЯ, ПРИМОРЬЕ, СУДНО, ВИДЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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