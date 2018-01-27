Власти Приморья опубликовали на сайте администрации края видео, полученное с борта краболова "Восток", которое пропало в Японском море при переходе в порт Зарубино.
"Вот так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся", - комментирует за кадрами человек, который снимает происходящее на камеру мобильного телефона.
Судно скованно льдом, вся его палуба покрыта сугробами и наледью. За бортом судна в темноте бушует шторм: сильный ветер и мокрый снег.
В пресс-службе администрации Приморья агентству пояснили, что видео было последним сообщением, полученным с "Востока" перед исчезновением.
В настоящее время пропавший краболов ищут авиация и морские спасатели на судах. Найдены несколько спасательных жилетов, подняты два пустых плота.
Судно "Восток", приписанное к сахалинскому порту Невельск, пропало в минувший четверг. На его борту было 20 рыбаков.
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