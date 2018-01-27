В МИД РФ считают, что Запад допускает возможность разделения Сирии

Заявление постпреда Франции при ООН о возможности разделения Сирии показывает, что Запад не стремится к сохранению единства и территориальной целостности САР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я думаю, что это уже не оговорка, а заявление "по Фрейду", то, о чем многие годы думали наши коллеги, и, видимо, держали в уме", - сказала М.Захарова в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Все действия так называемой коалиции, в частности Соединенных Штатов и их ближайших союзников вот в этой игре указывают на то, что единство, территориальная целостность Сирии не на повестке у западных государств", - добавила она.