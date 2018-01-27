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Дальнее зарубежье 27.01.2018 17:05

Российский источник считает, что СКП дискредитировал себя решением не участвовать в Конгрессе нацдиалога Сирии

Решение Сирийского комитета по переговорам (СКП) не лететь на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи дискредитирует СКП, заявил в субботу российский военно-дипломатический источник.

"Что касается Сирийского комитета по переговорам, то сам факт их отказа от диалога со своими же согражданами дискредитирует не только название этой группы, но и ее нынешний переговорный статус", - сказал собеседник агентства.

"Все последовавшие заявления, что СКП не едет в Сочи из-за того, что Россия не обеспечила исполнение каких-то обязательств - чушь", - сказал источник.

"Россия никому в Сирийском комитете по переговорам ничего не должна. Мы предоставили площадку и создаем условия представителям всего спектра сирийских сил для начала конструктивного обсуждения своего мирного будущего", - заявил источник.

Источник заявил: "Если представители этого комитета (СКП) не хотят ни с кем говорить, то, видимо, им просто нечего сказать".

"Непонятно тогда, чьей поддержкой среди сирийцев они пользуются и чего хотят кроме свержения законного правительства", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, СКП, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]