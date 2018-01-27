Российский источник считает, что СКП дискредитировал себя решением не участвовать в Конгрессе нацдиалога Сирии

Решение Сирийского комитета по переговорам (СКП) не лететь на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи дискредитирует СКП, заявил в субботу российский военно-дипломатический источник.
"Что касается Сирийского комитета по переговорам, то сам факт их отказа от диалога со своими же согражданами дискредитирует не только название этой группы, но и ее нынешний переговорный статус", - сказал собеседник агентства.
"Все последовавшие заявления, что СКП не едет в Сочи из-за того, что Россия не обеспечила исполнение каких-то обязательств - чушь", - сказал источник.
"Россия никому в Сирийском комитете по переговорам ничего не должна. Мы предоставили площадку и создаем условия представителям всего спектра сирийских сил для начала конструктивного обсуждения своего мирного будущего", - заявил источник.
Источник заявил: "Если представители этого комитета (СКП) не хотят ни с кем говорить, то, видимо, им просто нечего сказать".
"Непонятно тогда, чьей поддержкой среди сирийцев они пользуются и чего хотят кроме свержения законного правительства", - сказал источник.
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