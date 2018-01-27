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ТЭК 27.01.2018 17:25

Новак обсудил с министром энергетики США его возможное посещение "Ямал СПГ"

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики США Рик Перри обсудили на встрече в Давосе, в том числе, возможное посещение американским министром площадки завода "Ямал СПГ".

"Мы участвовали в совместной панели по топливному-энергетическому комплексу, проблемы энергетики, развития, будущего энергетики. Естественно, в кулуарах перед панелью мы общались, у нас была такая возможность. Господин Перри не говорил ни о каких санкциях, он говорил о конкуренции, развитии сотрудничества в энергетике, приводил пример о сотрудничестве в области космоса, говорил, что нужно создавать такие условия, чтобы находить такие точки, чтобы могли развивать наше сотрудничество", - сказал журналистам российский министр.

Ранее площадку СПГ-завода в порту Сабетта по случаю запуска первой очереди в начале декабря посетил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВСТРЕЧА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]