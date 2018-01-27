Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики США Рик Перри обсудили на встрече в Давосе, в том числе, возможное посещение американским министром площадки завода "Ямал СПГ".

"Мы участвовали в совместной панели по топливному-энергетическому комплексу, проблемы энергетики, развития, будущего энергетики. Естественно, в кулуарах перед панелью мы общались, у нас была такая возможность. Господин Перри не говорил ни о каких санкциях, он говорил о конкуренции, развитии сотрудничества в энергетике, приводил пример о сотрудничестве в области космоса, говорил, что нужно создавать такие условия, чтобы находить такие точки, чтобы могли развивать наше сотрудничество", - сказал журналистам российский министр.

Ранее площадку СПГ-завода в порту Сабетта по случаю запуска первой очереди в начале декабря посетил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих.