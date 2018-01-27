РФ не будет отвечать на новые санкции прекращением поставок США двигателей РД-180 - Патрушев

Россия продолжит поставлять США ракетные двигатели РД-180, несмотря на новые санкции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы ведём себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей. Я думаю, что мы их продолжим", - сказал Н.Патрушев журналистам в Петербурге в субботу.

В пятницу Минфин США сообщил о расширении санкционного списка против России из-за ситуации на Украине. В список попало 21 физическое лицо. По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация.

Ожидается, что до конца января США объявят о новых санкциях в отношении России.

Осенью госдепартамент США опубликовал список из более 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В перечень вошли "Ростех" и его холдинги, ОАК, ОСК, "Алмаз-Антей" и другие. Также в списке фигурируют ФСБ, СВР и ГРУ. К концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении юридических и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.

Россия поставляет США двигатели РД-180/РД-181.

Несмотря на введенные американцами санкции, Россия продолжает поставки в США ракетных двигателей с тем, чтобы на вырученную валюту развивать отечественное двигателестроение, заявил в ноябре вице-премьер Дмитрий Рогозин.

18 января Д.Рогозин сказал журналистам, что США, по всей видимости, продолжат покупать российские ракетные двигатели для своей космической программы и после 2020 года. "Твердые заказы у НПО "Энергомаш" заключены по 2020 год, и если говорить о сотрудничестве в рамках МКС, то велика вероятность того, что эти двигатели будут закупаться и после 2020 года", - сказал тогда вице-премьер.

Американская компания Orbital Sciences использовала ракетные двигатели НК-33 на ракетах-носителях "Антарес". После аварии в 2014 году она стала использовать ракетные двигатели РД-181 производства НПО "Энергомаш". Двигатели РД-180 производства того же предприятия используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Атлас-5".

Двигатели РД-180/181 - двухкамерные, с тягой 400 тонн.