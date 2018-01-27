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Макроэкономика 27.01.2018 18:12

Fitch улучшило рейтинг Беларуси до уровня "В", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Белоруссии на уровне "B" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Ранее Fitch присваивало Белоруссии рейтинг "B-" со стабильным прогнозом.

Как отмечено в сообщении Fitch, краткосрочные риски внешнего финансирования Беларуси уменьшились ввиду предварительного резервирования финансов в 2017 году под платежи 2018 года, а также из-за увеличения золотовалютных резервов до $7,3 млрд.

В Fitch отмечают, что на обслуживание долга Белоруссии в 2018 году будет направлено $2,6 млрд, которое будет покрыты за счет займов на внутреннем и внешнем рынках, а также , возможно, нового выпуска евробондов.

"Лучшая координация между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой в Беларуси, разумная политика в отношении заработной платы и гибкость обменного курса способствовали быстрому снижению инфляции. Инфляция упала до 4,6% на конец 2017 года, что отражает снижение волатильности обменного курса и умеренное повышение заработной платы", - сказано в сообщении Fitch.

По информации агентства, присвоенные рейтинги также отражают следующие ключевые факторы: благоприятный внешний фон с точки зрения экспортного спроса, ослабления финансовых ограничений и улучшения макроэкономической стабильности.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РЕЙТИНГ, FITCH


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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