Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Белоруссии на уровне "B" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Ранее Fitch присваивало Белоруссии рейтинг "B-" со стабильным прогнозом.

Как отмечено в сообщении Fitch, краткосрочные риски внешнего финансирования Беларуси уменьшились ввиду предварительного резервирования финансов в 2017 году под платежи 2018 года, а также из-за увеличения золотовалютных резервов до $7,3 млрд.

В Fitch отмечают, что на обслуживание долга Белоруссии в 2018 году будет направлено $2,6 млрд, которое будет покрыты за счет займов на внутреннем и внешнем рынках, а также , возможно, нового выпуска евробондов.

"Лучшая координация между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой в Беларуси, разумная политика в отношении заработной платы и гибкость обменного курса способствовали быстрому снижению инфляции. Инфляция упала до 4,6% на конец 2017 года, что отражает снижение волатильности обменного курса и умеренное повышение заработной платы", - сказано в сообщении Fitch.

По информации агентства, присвоенные рейтинги также отражают следующие ключевые факторы: благоприятный внешний фон с точки зрения экспортного спроса, ослабления финансовых ограничений и улучшения макроэкономической стабильности.