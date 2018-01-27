Международное рейтинговое агентство Standard & Poors подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+".

Как говорится в сообщении агентства, прогноз долгосрочного рейтинга изменен на "стабильный" с «негативный».

А.Азизов