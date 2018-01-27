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Макроэкономика 27.01.2018 17:29

S&P подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB+", прогноз изменен на "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+".

Как говорится в сообщении агентства, прогноз долгосрочного рейтинга изменен на "стабильный" с «негативный».

А.Азизов

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Тэги: РЕЙТИНГ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]