Тиллерсон не намерен отказываться от слов об ответственности РФ за предполагаемое применение химоружия Дамаском

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в субботу, что по-прежнему убежден в том, что Россия несет ответственность за случаи предполагаемого применения Дамаском химоружия в Сирии.

"Я не отказываюсь от сделанных мной ранее комментариев", - сказал он на пресс-конференции в Польше в ответ на просьбу журналиста дать пояснения по данной теме.

По мнению главы госдепа, "Россия в очередной раз не смогла выполнить взятые на себя обязательства: ясно, что там (в Сирии - ИФ) есть химоружие, и его применяют против мирных граждан".

Он напомнил, что в прошлом году президент США Дональд Трамп ясно выразил свое отношение к предполагаемым случаям использования сирийскими правительственными войсками химоружия. Как сообщалось, тогда США нанесли удар по сирийской авиабазе, на которой находились самолеты, принимавшие, по данным Вашингтона, участие в химической атаке.

"Так что мы считаем, что Россия несет ответственность за решение этой проблемы. Россия - союзник Асада", - заявил Р.Тиллерсон, добавив, что в данном случае РФ должна "выполнить те обязательства, которые взяли на себя".

Ранее в январе Р.Тиллерсон уже возлагал на Москву ответственность за то, что сирийские правительственные войска, по данным США, продолжают использовать химическое оружие.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружия на территории своей страны.