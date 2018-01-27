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Дальнее зарубежье 27.01.2018 18:50

Число жертв теракта в Кабуле приближается к 100

Не менее 95 человек погибли в результате совершенного в субботу теракта в центре Кабула, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на афганские власти.

Кроме того, 158 человек получил ранения.

Ранее сообщалось о 63 погибших и около 151 пострадавшем.

Террорист-смертник в центре города привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине "скорой помощи". Взрыв произошел в районе, в котором находятся многочисленные афганские правительственные учреждения и иностранные посольства.

Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]