Число жертв теракта в Кабуле приближается к 100

Не менее 95 человек погибли в результате совершенного в субботу теракта в центре Кабула, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на афганские власти.
Кроме того, 158 человек получил ранения.
Ранее сообщалось о 63 погибших и около 151 пострадавшем.
Террорист-смертник в центре города привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине "скорой помощи". Взрыв произошел в районе, в котором находятся многочисленные афганские правительственные учреждения и иностранные посольства.
Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".
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