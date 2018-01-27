Число жертв теракта в Кабуле приближается к 100

Не менее 95 человек погибли в результате совершенного в субботу теракта в центре Кабула, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на афганские власти.

Кроме того, 158 человек получил ранения.

Ранее сообщалось о 63 погибших и около 151 пострадавшем.

Террорист-смертник в центре города привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине "скорой помощи". Взрыв произошел в районе, в котором находятся многочисленные афганские правительственные учреждения и иностранные посольства.

Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".