Представители США и стран Европы обсуждают американскую идею пересмотра соглашения по иранскому атому - Тиллерсон

Команды экспертов из США и некоторых стран Европы приступили к обсуждению американского предложения о пересмотре соглашения по атому, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников, заявил в субботу глава госдепа Рекс Тиллерсон.
"Рабочие группы уже проводят встречи, чтобы обсудить, какова может быть цель (пересмотра - ИФ) и как поднять этот вопрос с иранцами", - сказал он на пресс-конференции в Польше.
Кроме того, Р.Тиллерсон заверил, что еще одна цель рабочих групп - обсудить, как следует противостоять Ирану в вопросах, не связанных с его ядерной программой.
Как напомнил госсекретарь, американский президент Дональд Трамп заявлял, что видит недочеты в соглашении с Ираном, и потому его требуется пересмотреть.
Партнеры США по "шестерке", неоднократно заявляли, что соглашение работает. В Тегеране же предупреждали, что на пересмотр ядерной сделки не пойдут.
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