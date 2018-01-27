Туристический поток из России в Индию вырос почти на 70% в 2017 году

Индию в 2017 году посетили 385,7 тыс. россиян, что на 69% больше того же показателя прошлого года, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В 2016 году Индию посетили 228,2 тысячи туристов из России. В 2017 году их число составило 385,7 тыс., что означает прирост на 69%, доля в общем турпотоке - 3,8%", - рассказали в АТОР со ссылкой на министерство по туризму Индии.

Таким образом, отметили в ассоциации, российский турпоток значительно превзошел докризисные показатели, Россия в 2017 году вошла в первую десятку въездных рынков Индии с шестой позицией, лишь немного уступив Канаде.

Россия также попала в первую тройку стран, граждане которых наиболее активно использовали в 2017 году сервис электронной визы в Индию. 6% всех выданных электронных виз пришлось на россиян, впереди - только Великобритания и США.

В целом в прошлом году, по данным Минтуризма Индии, эту страну посетили 10 млн 177 тыс. иностранных туристов (плюс 15,6%).