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Дальнее зарубежье 27.01.2018 19:50

Соперник Земана признал поражение на выборах президента Чехии

Действующий глава Чехии Милош Земан переизбран на второй президентский срок.

После обработки 96% бюллетеней М.Земан одерживает победу во втором туре, набирая 52,12% голосов, сообщает интернет-издание "Европейская правда".

Его оппонент - бывший глав Национальной академии наук Иржи Драгош - получил поддержку 47,88% избирателей.

И.Драгош признал поражение, поздравив М.Земана с победой и пожелав ему "силы и здоровья".

Второй тур выборов чешского президента проходил в пятницу и субботу. Интерес избирателей к голосованию оказался выше, чем две недели назад в первом туре и, по предварительным данным, выше, чем на выборах пять лет назад. Явка избирателей превысила 65%.

73-летний М.Земан известен своими антиисламскими взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, отмечает издание.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ВЫБОРЫ, ЗЕМАН, ПОБЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]