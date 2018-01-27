Всех новоиспеченных украинцев решили проверить на обоснованность получения ими украинского гражданства

Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) намерена провести полную проверку оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости, сообщил глава ГМСУ Максим Соколюк.
"Начата работа по полной проверке оснований предоставления украинского гражданства за все годы независимости", - сообщил М.Соколюк в ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве.
Особенно, по его словам, "будет уделено внимание получению гражданства по новому свидетельству о рождении и на основе решений судов об установлении факта проживания в Украине до 1991 года".
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