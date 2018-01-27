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СНГ 27.01.2018 20:10

Всех новоиспеченных украинцев решили проверить на обоснованность получения ими украинского гражданства

Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) намерена провести полную проверку оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости, сообщил глава ГМСУ Максим Соколюк.

"Начата работа по полной проверке оснований предоставления украинского гражданства за все годы независимости", - сообщил М.Соколюк в ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве.

Особенно, по его словам, "будет уделено внимание получению гражданства по новому свидетельству о рождении и на основе решений судов об установлении факта проживания в Украине до 1991 года".

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Тэги: УКРАИНА, ГРАЖДАНСТВО, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]