Специальный представитель генерального секретаря и глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото выступил с осуждением субботнего теракта в Кабуле, назвав действия талибов нарушением международного гуманитарного права.
"Сегодняшнее нападение-это не что иное, как зверство, и те, кто организовал и позволил это, должны быть привлечены к ответственности", - сказал Т.Ямамото.
По его словам, хотя, по утверждению "Талибана" (запрещенная в РФ экстремистская организация), целю нападения были полицейские, нельзя разумно ожидать, что взрыв бомбы в густонаселенном районе не оставит гражданских лиц невредимыми.
"Я особенно встревожен заслуживающими доверия сообщениями о том, что нападавшие использовали автомобиль, окрашенный как автомобиль скорой помощи, в том числе с отличительной медицинской эмблемой, что является явным нарушением международного гуманитарного права. Я вновь заявляю, что ни при каких обстоятельствах такие нападения не являются оправданными, поскольку неизбирательное оружие неизбежно наносит ущерб гражданским лицам. Я призываю "Талибан" всегда выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву", - заявил спецпредставитель генсека ООН в Афганистане.
По последним данным МВД Афганистана, в результате теракта в Кабуле погибли 95 и пострадали более 160 человек.
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