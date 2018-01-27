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Дальнее зарубежье 27.01.2018 20:30

Спецпредставитель генсека ООН встревожен использованием террористами в Кабуле покрашенного под "скорую помощь" автомобиля

Специальный представитель генерального секретаря и глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото выступил с осуждением субботнего теракта в Кабуле, назвав действия талибов нарушением международного гуманитарного права.

"Сегодняшнее нападение-это не что иное, как зверство, и те, кто организовал и позволил это, должны быть привлечены к ответственности", - сказал Т.Ямамото.

По его словам, хотя, по утверждению "Талибана" (запрещенная в РФ экстремистская организация), целю нападения были полицейские, нельзя разумно ожидать, что взрыв бомбы в густонаселенном районе не оставит гражданских лиц невредимыми.

"Я особенно встревожен заслуживающими доверия сообщениями о том, что нападавшие использовали автомобиль, окрашенный как автомобиль скорой помощи, в том числе с отличительной медицинской эмблемой, что является явным нарушением международного гуманитарного права. Я вновь заявляю, что ни при каких обстоятельствах такие нападения не являются оправданными, поскольку неизбирательное оружие неизбежно наносит ущерб гражданским лицам. Я призываю "Талибан" всегда выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву", - заявил спецпредставитель генсека ООН в Афганистане.

По последним данным МВД Афганистана, в результате теракта в Кабуле погибли 95 и пострадали более 160 человек.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ООН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]