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Спорт 27.01.2018 21:00

МОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.

"169 спортсменов зарегистрировал МОК", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ОКР в субботу.

Столько же спортсменов отсылал ОКР для регистрации на Олимпиаду.

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Тэги: РОССИЯ, МОК, ОЛИМПИЙЦЫ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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