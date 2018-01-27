МОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.

"169 спортсменов зарегистрировал МОК", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ОКР в субботу.

Столько же спортсменов отсылал ОКР для регистрации на Олимпиаду.