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Внешняя политика 28.01.2018 10:01

Алиев выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с многочисленными жертвами от теракта в Кабуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему афганскому коллеге Афшару Гани в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в Кабуле, говорится в сообщении на сайте главы государства.

И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки А.Гани, родным и близким погибших.

Не менее 95 человек погибли в результате совершенного в субботу теракта в центре Кабула. Кроме того, 158 человек получил ранения.

Террорист-смертник в центре города привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине "скорой помощи". Взрыв произошел в районе, в котором находятся многочисленные афганские правительственные учреждения и иностранные посольства.

Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]