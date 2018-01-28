Алиев выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с многочисленными жертвами от теракта в Кабуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему афганскому коллеге Афшару Гани в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в Кабуле, говорится в сообщении на сайте главы государства.

И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки А.Гани, родным и близким погибших.

Не менее 95 человек погибли в результате совершенного в субботу теракта в центре Кабула. Кроме того, 158 человек получил ранения.

Террорист-смертник в центре города привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине "скорой помощи". Взрыв произошел в районе, в котором находятся многочисленные афганские правительственные учреждения и иностранные посольства.

Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

Б.Рустамбеков