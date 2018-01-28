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СНГ 28.01.2018 11:15

В России создают экзоскелеты для военных

В России испытывают опытные образцы боевых экзоскелетов, сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Дмитрий Семизоров.

"Созданные в настоящее время образцы, как отечественных, так и зарубежных экзоскелетов пока еще далеки от совершенства. Но работы в этом направлении ведутся. Сейчас уже проходят испытания макетных и опытных образцов", - сказал Д.Семизоров в интервью "Интерфаксу".

"Учитывая достигнутые результаты исследований, можно сказать о том, что в недалеком будущем "боевые" экзоскелеты станут неотъемлемой частью экипировки военнослужащих", - добавил он.

По словам Д.Семизорова, "пассивные" экзоскелеты отечественного производства сегодня "обкатываются" саперами, защитное снаряжение которых весит достаточно много".

В то же время, создание активных экзоскелетов в настоящий момент тормозится отсутствием автономного источника энергии нужных характеристик, отметил Д.Семизоров.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков сообщил, что перспективная российская боевая экипировка "Ратник-3" может получить в своем составе экзоскелет.

Экзоскелет - устройство, увеличивающее мышечную силу пользователя. Активный экзоскелет обеспечивают свою работу за счет автономного источника энергии. Пассивные экзоскелеты, не обладая автономными аккумуляторами, уменьшают весовую нагрузку переносимых грузов на пользователя.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, ЭКЗОСКЕЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]