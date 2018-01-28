Москва может использовать во благо дипломатический диалог с Пхеньяном, считает посол США в РФ

Вашингтон ожидает от России направления правильных сигналов Пхеньяну и выполнения соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

"Россия является одной из немногих стран, которая ведет дипломатический диалог с Пхеньяном, что может быть использовано во зло или во благо. Использовать это во благо можно путем направления Пхеньяну правильных сигналов, и, надеюсь, путем соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН, на что мы все совсем недавно согласились", - сказал Дж.Хантсман в интервью "Интерфаксу".

"Это станет очень важным шагом. Сейчас, когда Китай, Россия и США участвовали в голосовании по принятию резолюций Совета Безопасности ООН, сможем ли мы придерживаться этих резолюций, сможет ли каждый член СБ ООН действительно строго соблюдать эти резолюции и быть им приверженным? Я думаю, если это произойдет, то давление на Северную Корею с тем, чтобы она поступила правильно, будет постоянно усиливаться", - отметил он.

Отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон к сотрудничеству с Россией по Северной Корее и нужна ли Вам помощь России в качестве некоего посредника для диалога с Пхеньяном, посол сказал: "Нам всем нужно активизироваться и показать нашу приверженность миру и стабильности на Корейском полуострове, к которой наши обе страны стремятся. Обеим нашим странам необходимо укрепить нашу приверженность режиму нераспространения. Россия будет играть важную роль в продвижении вперед по этому вопросу, как и Китай, как и Южная Корея, как и Япония".

"Нам необходимо работать сообща, потому что ставки в Северо-Восточной Азии очень и очень высоки, ведь регион является самым преуспевающим экономически в мире", - отметил он.

"У нас есть друзья и союзники в регионе, так что нам необходимо решить проблемы с привлечением всех тех игроков, о которых я упомянул ранее. Я думаю, это хорошая новость, что мы все привержены миру и стабильности на Корейском полуострове. Мы все привержены режиму нераспространения. Мы все привержены денуклеаризации Севера, что непременно приведет нас к какому-то дипломатическому решению", - отметил он.