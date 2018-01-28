Российские и канадские ученые разработали метод разрушения раковых клеток золотом и тепловым воздействием

Способ адресного разрушения раковых клеток с помощью наночастиц золота и теплового воздействия разработали сибирские и канадские ученые.
В частности, в научной работе принимали участие сотрудники Красноярского научного центра, Красноярского государственного медицинского университета им.В.Ф.Войно-Ясенецкого, Центра ядерной медицины ФМБА России, Сибирского федерального университета и Университета Оттавы (Канада), сообщает пресс-служба Красноярского научного центра.
В основе нового метода - доставка терапевтических наночастиц к опухоли специальными молекулами - аптамерами.
Аптамеры представляют собой искусственные одноцепочечные последовательности ДНК или РНК, которые благодаря своей структуре способны с высокой специфичностью связываться с нужными клетками.
"Под воздействием лазерного облучения частицы нагреваются и разрушают злокачественную ткань опухоли, оставляя здоровые ткани нетронутыми. Метод подходит для случаев, когда хирургическое удаление опухоли является сложной задачей", - говорится в сообщении.
В ходе экспериментов с лабораторными животными красноярские ученые установили, что наночастицы золота могут быть использованы для уничтожения раковых клеток.
Чтобы удалить злокачественные клетки карциномы Эрлиха у лабораторных мышей, ученые вводили в организм животных наночастицы с аптамерами, а затем нагревали их лазерным светом, время обработки не превышало 5 минут.
Для подтверждения эффективности ликвидации опухоли в Центре ядерной медицины ФМБА ученые использовали позитронно-эмиссионную томографию и компьютерную томографию с анализом раковой ткани.
По словам руководителя лаборатории биомолекулярных и медицинских технологий КрасГМУ им.В.Ф.Войно-Ясенецкого Анны Кичкайло (Замай), для дальнейшего использования метода необходимо провести полные доклинические и клинические испытания.
"Мы исследовали эффективность воздействия наночастиц на опухоль и их токсичность на здоровых животных, тем самым продемонстрировали их биобезопасность. Принцип действия показан, далее для разных опухолей будут подобраны частицы с определенными свойствами", - приводятся в сообщении слова А.Кичкайло (Замай).
"Так, зеленый свет вызывает нагрев частиц в поверхностных слоях кожных покровов, красный же проникает вглубь организма. Поэтому для наружных опухолей будут применяться частицы размером порядка 30 нанометров, а для внутренних новообразований - чуть более крупные с плазмонным резонансом в красной области спектра", - пояснила руководитель лаборатории.
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